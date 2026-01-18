Mateta la Juve insiste | ma c' è il nodo commissioni agenti En-Nesyri l' alternativa

La Juventus continua a seguire Mateta, con trattative in corso con il Crystal Palace, valutate intorno ai 33 milioni di euro, tra prestito e riscatto obbligatorio legato alla partecipazione europea. Tuttavia, il club affronta ancora il nodo delle commissioni agenti. En-Nesyri rimane un’alternativa, offrendo opzioni diverse per rafforzare l’attacco in vista della nuova stagione.

La Juventus insiste per Jean-Philippe Mateta, ma non a tutti i costi. I bianconeri non hanno ancora un accordo con il Crystal Palace, ma i contatti delle ultime ore hanno rafforzato l’idea di poterlo trovare venendosi incontro sulla formula e sulla cifra complessiva. Le mediazioni sono al lavoro per far incontrare a metà strada la Signora e il Palace, partite rispettivamente da 30 e 40 milioni. Tradotto: 33 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio in caso d’Europa più bonus. Ma per arrivare alla fumata bianca, possibile ma non ancora scontata, c’è un altro nodo da sciogliere: quello delle ricche commissioni richieste dagli agenti.

