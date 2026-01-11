Massi e detriti crollano sulla strada statale colpita un' auto

Un incidente si è verificato sulla strada statale in salita verso Macugnaga, dove massi e detriti sono caduti sulla carreggiata, colpendo un veicolo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Incidente sulla strada statale che sale a Macugnaga, dove alcuni massi e detriti sono crollati sulla carreggiata e hanno colpito un'auto.É successo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 10 gennaio, nel territorio comunale di Piedimulera. Oltre ai danni all'auto, fortunatamente non ci sono stati. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

