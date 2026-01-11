Massi e detriti crollano sulla strada statale colpita un' auto

Un incidente si è verificato sulla strada statale in salita verso Macugnaga, dove massi e detriti sono caduti sulla carreggiata, colpendo un veicolo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

SS549. Sasso su un'auto, sul posto anche I Vigili del Fuoco Nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenuti in Comune di Piedimulera per un piccolo movimento franoso. Un serie di massi e detriti sono franati sulla Strada St

