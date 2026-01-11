Massi e detriti crollano sulla strada statale colpita un' auto
Un incidente si è verificato sulla strada statale in salita verso Macugnaga, dove massi e detriti sono caduti sulla carreggiata, colpendo un veicolo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
Incidente sulla strada statale che sale a Macugnaga, dove alcuni massi e detriti sono crollati sulla carreggiata e hanno colpito un'auto.É successo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 10 gennaio, nel territorio comunale di Piedimulera. Oltre ai danni all'auto, fortunatamente non ci sono stati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Frana ad Alano, grandi massi e detriti invadono la strada. Provinciale chiusa: «Prestare la massima attenzione»
Leggi anche: Massi pericolanti sulla Statale 114, interviene l'Anas
Costiera Amalfitana spezzata in due: è emergenza per una frana.
Massi e detriti crollano sulla strada statale, colpita un'auto - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. novaratoday.it
SS549. Sasso su un'auto, sul posto anche I Vigili del Fuoco Nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenuti in Comune di Piedimulera per un piccolo movimento franoso. Un serie di massi e detriti sono franati sulla Strada St - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.