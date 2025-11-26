Vede una ragazza che si allena parcheggia davanti al cimitero e si masturba

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si masturba al cimitero, davanti a una ragazza che si allena. Per questo un uomo di 46 anni di Belpasso, in provincia di Catania, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo: è accusato di atti osceni in luogo pubblico frequentato da minori. Tutto sarebbe accaduto nei. 🔗 Leggi su Today.it

