Maltrattamenti al ' Don Uva' udienza preliminare per 27 imputati L' avv Sodrio | Tre anni troppo per avere giustizia

Da foggiatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata rinviata al prossimo aprile l’udienza preliminare per 27 imputati coinvolti in presunti maltrattamenti e violenze presso la struttura ‘Don Uva’ di Foggia. L’avvocato Sodrio commenta: “Tre anni sono troppi per ottenere giustizia”. La vicenda riguarda accuse di maltrattamenti su pazienti e soggetti fragili, sollevando ancora questioni sulla tutela delle persone in cura presso strutture assistenziali.

“Per questa vicenda difendo una educatrice che ha avuto la vita distrutta e che si è sempre dichiarata innocente”, commenta l'avvocato Michele Sodrio. "Dopo tre anni dalla misura cautelare e dal licenziamento viene fissata quanto meno l’udienza preliminare. Un tempo troppo lungo per avere giustizia e fare chiarezza su una vicenda così delicata". Venticinque le parti offese individuate nel procedimento, che potranno eventualmente costituirsi parte civile nel processo. Di tale fattispecie rispondono a vario titolo 28 dei 30 indagati (gli altri due sono accusati di favoreggiamento). Le posizioni di tre soggetti, nel corso delle indagini, sono state chiarite e depennate.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Abusi al Don Uva di Foggia: decine di imputati davanti al giudice. Le offese choc ai pazienti; Foggia:Inchiesta New LifeDon Uva,la procura apre al patteggiamento perché laccordo parte dal pm.

Foggia, maltrattamenti sui pazienti al Don Uva: gli accusati vogliono patteggiare - Il pm Pietro Iannotta propone a 25 dei 32 indagati dellinchiesta sui presunti maltrattamenti ai danni di pazienti oligofrenici del Don Uva di patteggiare pene oscillanti da un minimo di 4 mesi a un ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, maltrattamenti ai pazienti dellOpera «Don Uva»: concluse le indagini - FOGGIA - A distanza di oltre 2 anni e un mese dal blitz New life del 24 gennaio 2023 quando furono arrestate 15 persone, il pm Pietro Iannotta ha chiuso le indagini sui presunti maltrattamenti a 28 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

