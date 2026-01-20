Maltrattamenti al ' Don Uva' udienza preliminare per 27 imputati L' avv Sodrio | Tre anni troppo per avere giustizia

È stata rinviata al prossimo aprile l’udienza preliminare per 27 imputati coinvolti in presunti maltrattamenti e violenze presso la struttura ‘Don Uva’ di Foggia. L’avvocato Sodrio commenta: “Tre anni sono troppi per ottenere giustizia”. La vicenda riguarda accuse di maltrattamenti su pazienti e soggetti fragili, sollevando ancora questioni sulla tutela delle persone in cura presso strutture assistenziali.

“Per questa vicenda difendo una educatrice che ha avuto la vita distrutta e che si è sempre dichiarata innocente”, commenta l'avvocato Michele Sodrio. "Dopo tre anni dalla misura cautelare e dal licenziamento viene fissata quanto meno l’udienza preliminare. Un tempo troppo lungo per avere giustizia e fare chiarezza su una vicenda così delicata". Venticinque le parti offese individuate nel procedimento, che potranno eventualmente costituirsi parte civile nel processo. Di tale fattispecie rispondono a vario titolo 28 dei 30 indagati (gli altri due sono accusati di favoreggiamento). Le posizioni di tre soggetti, nel corso delle indagini, sono state chiarite e depennate.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Minefield, un centinaio di imputati alla sbarra. Ieri è iniziata la maxi udienza preliminareQuesta mattina è iniziata la maxi udienza preliminare di Minefield, coinvolgendo circa cento imputati, tra cui un quarto accusato di appartenere a un’associazione a delinquere con sede a Reggio Emilia.

Rinvio dell’udienza preliminare sul caso Mimì Manzo, l'avv. Cierzo: “Alfonso è tranquillo. Non ci sono elementi per il rinvio a giudizio”L'udienza preliminare sul caso Mimì Manzo, prevista oggi davanti al tribunale di Avellino, è stata rinviata al 15 aprile 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Abusi al Don Uva di Foggia: decine di imputati davanti al giudice. Le offese choc ai pazienti; Foggia:Inchiesta New LifeDon Uva,la procura apre al patteggiamento perché laccordo parte dal pm.

Foggia, maltrattamenti sui pazienti al Don Uva: gli accusati vogliono patteggiare - Il pm Pietro Iannotta propone a 25 dei 32 indagati dellinchiesta sui presunti maltrattamenti ai danni di pazienti oligofrenici del Don Uva di patteggiare pene oscillanti da un minimo di 4 mesi a un ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, maltrattamenti ai pazienti dellOpera «Don Uva»: concluse le indagini - FOGGIA - A distanza di oltre 2 anni e un mese dal blitz New life del 24 gennaio 2023 quando furono arrestate 15 persone, il pm Pietro Iannotta ha chiuso le indagini sui presunti maltrattamenti a 28 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Si è tenuta oggi l'udienza in merito al caso che vede l'ex presidente del Consiglio comunale di Bolzano Carlo Vettori accusato di maltrattamenti. Sull'episodio di ottobre le versioni restano divergenti. Il consigliere non si è più presentato in aula. - facebook.com facebook