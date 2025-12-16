Minefield un centinaio di imputati alla sbarra Ieri è iniziata la maxi udienza preliminare

© Ilrestodelcarlino.it - Minefield, un centinaio di imputati alla sbarra. Ieri è iniziata la maxi udienza preliminare Un centinaio di imputati, di cui un quarto accusato di far parte di un’associazione a delinquere con base a Reggio; ottanta società con sede nella nostra provincia e in Emilia; un core business incentrato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti, frodi fiscali e riciclaggio per ripulire il denaro di attività illecite, con flussi anche all’estero. Dopo la maxioperazione Billions, un altro procedimento dai grandi numeri sull’economia inquinata dalla criminalità organizzata approda al vaglio del tribunale: si tratta dell’indagine Minefield, condotta da fiamme gialle e carabinieri, culminata nel febbraio 2024 in 15 misure cautelari, di cui 5 in carcere, 7 ai domiciliari e misure interdittive verso due commercialisti e un imprenditore, nonché sequestri. Ilrestodelcarlino.it