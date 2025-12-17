Rinvio dell’udienza preliminare sul caso Mimì Manzo l' avv Cierzo | Alfonso è tranquillo Non ci sono elementi per il rinvio a giudizio

L'udienza preliminare sul caso Mimì Manzo, prevista oggi davanti al tribunale di Avellino, è stata rinviata al 15 aprile 2026. L’avvocato Cierzo ha dichiarato che Alfonso è tranquillo e che non ci sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio.

