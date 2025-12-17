Rinvio dell’udienza preliminare sul caso Mimì Manzo l' avv Cierzo | Alfonso è tranquillo Non ci sono elementi per il rinvio a giudizio
L'udienza preliminare sul caso Mimì Manzo, prevista oggi davanti al tribunale di Avellino, è stata rinviata al 15 aprile 2026. L’avvocato Cierzo ha dichiarato che Alfonso è tranquillo e che non ci sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio.
L’udienza preliminare del caso di Mimì Manzo, prevista oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, è stata rinviata al 15 aprile 2026.Il rinvio è stato disposto a causa di un problema procedurale legato alla querela: il giudice ha nominato un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
