Maltempo Santa Teresa Riva divisa in due | scuole chiuse fino a sabato
A causa del maltempo, Santa Teresa Riva si trova in una situazione di emergenza. Il crollo del lungomare ha interessato un’ampia porzione della sede stradale, rendendo interdetto l’accesso alla zona. Per garantire la sicurezza, le scuole resteranno chiuse fino a sabato. La comunità è invitata a seguire gli aggiornamenti delle autorità locali in attesa di interventi di ripristino.
"Purtroppo il crollo della porzione di lungomare interessata si è notevolmente ampliato per tutta la sede stradale per cui il lungomare è totalmente interdetto" - a scriverlo il sindaco di Santa Teresa Riva dopo i primi danni registrati questa mattina."Allo stesso tempo c’è un fronte di cedimento.🔗 Leggi su Messinatoday.it
