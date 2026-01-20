Maltempo nel mondo Nevicate abbondanti su Usa Russia e Giappone

Il maltempo continua a interessare diverse regioni del mondo, portando nevicate significative negli Stati Uniti, in Russia e in Giappone. Questi eventi climatici estremi evidenziano le dinamiche atmosferiche in atto e le conseguenze delle variazioni climatiche globali. È importante monitorare gli sviluppi e comprendere l’impatto di tali fenomeni sulle comunità e sull’ambiente.

Il maltempo imperversa anche nel resto del mondo, con nevicate abbondanti negli Stati Uniti, in Russia e in Giappone. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. Il Giappone si tinge di bianco, abbondanti nevicate nel Nord. Il Giappone si presenta imbiancato, con abbondanti nevicate che hanno interessato l'intera regione dell'Hokkaido. Maltempo, abbondanti nevicate al Nord. L'Italia è colpita da condizioni atmosferiche avverse, con abbondanti nevicate che interessano principalmente le regioni del Nord, tra Liguria e Piemonte. Maltempo nel mondo. Nevicate abbondanti su Usa, Russia e Giappone. Meteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Maltempo sulla Penisola Iberica: prime nevicate sui monti del Portogallo, Serra da Estrela imbiancata. Nevicata record in Kamchatka. Torna il maltempo, da lunedì rischio nubifragi e neve a bassa quota. Maltempo, ondata di gelo in Europa: disagi nei trasporti e voli in tilt in diversi Paesi. Maltempo in Italia: abbondanti nevicate sulle Madonie in Sicilia e forti mareggiate sulle coste della Calabria. L'ondata di maltempo continua ad interessare l'Italia: nevicate in Sicilia, nell'area delle Madonie, e mareggiate sulla costa calabrese.

