Maltempo abbondanti nevicate al Nord

L'Italia è colpita da condizioni atmosferiche avverse, con abbondanti nevicate che interessano principalmente le regioni del Nord, tra Liguria e Piemonte. Contestualmente, nel Catanese si registrano intense piogge, evidenziando un episodio di maltempo che sta interessando diverse aree del Paese.

