Un'ondata di maltempo sta interessando Calabria, Sardegna e Sicilia, con particolare criticità a Cagliari e nella provincia di Messina. La perturbazione, causata dal passaggio del ciclone Harry, ha portato pioggia intensa e condizioni meteorologiche avverse che persistono dal 19 gennaio, influendo sulla quotidianità delle aree colpite. La situazione rimane monitorata dalle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire eventuali emergenze.

Una forte ondata di maltempo sta colpendo il Sud Italia dalla giornata di ieri, 19 gennaio, e prosegue anche oggi 20 gennaio, scatenato dal passaggio sul Paese del ciclone Harry. Sono stati centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco tra Calabria, Sardegna e Sicilia. Le squadre continuano a operare su tutte le province ed è stato potenziato il dispositivo di soccorso. Trecento interventi dei vigili del fuoco in Sardegna. In Sardegna sono stati circa 300 gli interventi effettuati dal dispositivo di soccorso attivato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco dall’inizio dell’emergenza. La maggior parte delle criticità è stata causata dalla caduta di alberi, da pali pericolanti e da dissesti statici di elementi costruttivi, come cornicioni, tegole e cartellonistica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia: criticità a Cagliari e in provincia di Messina

Maltempo, ciclone in arrivo: allerta gialla della Protezione Civile in Sicilia, Calabria e Basilicata e avviso criticità in SardegnaLa Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per maltempo in Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre in Sardegna sono previste piogge intense e temporali fino a mercoledì.

Maltempo, allerta massima in Sicilia e Sardegna | Calabria in "assetto di allarme rosso"Per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria è stata dichiarata l'allerta massima.

Ciclone Harry: devastante maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Allagamenti e mareggiate record - Evacuazioni in diverse località costiere, Chiuse per allagamenti due Statali: la Cagliari-Pula e la Nuoro-Lanuesei ... quotidiano.net

Il maltempo sferza Sardegna, Sicilia e Calabria. Il mare invade il centro abitato della costa cagliaritana - Massima allerta per nubifragi, mareggiate e venti di burrasca. Mel Crotonese crolla un'ala del cimitero e alcune bare finiscono in un burrone (ANSA) ... ansa.it

Il maltempo sferza Sicilia, Sardegna e Calabria. Stop al traffico sulla 195 Cagliari-Pula e sulla 389 Nuoro-Lanusei. #ANSA - facebook.com facebook

+++ #MALTEMPO #CALABRIA, E' UNA NOTTE DI PAURA. INIZIA A NEVICARE A GAMBARIE. CLAMOROSI 340mm DI PIOGGIA A STILO, MA IL PEGGIO DEVE ANCORA INIZIARE. LA SITUAZIONE IN DIRETTA x.com