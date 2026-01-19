Per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria è stata dichiarata l'allerta massima. Sono state adottate misure di sicurezza, con scuole chiuse in diverse città e l'attenzione rivolta al rischio di mareggiate e onde alte. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e di evitare spostamenti non essenziali fino a cessata allerta.

Il maltempo si sposta al Centro-Sud, con allerta rossa in parte della Sardegna e Sicilia con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via sempre più basse. Evacuate 190 persone in Sicilia. Pericolo di onde alte fino a 8 metri. Allerta arancione invece in Calabria, che ha comunque attivato "l'assetto da allarme rosso". In particolare, tra oggi e martedì, sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti, con una ventilazione di scirocco che raggiungerà l'intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, allerta massima in Sicilia e Sardegna | Calabria in "assetto di allarme rosso"

Calabria travolta dal maltempo: piogge torrenziali, allerta massima e rischi diffusi per territorio e viabilità - Calabria sotto piogge persistenti e venti intensi da almeno 48 ore, con accumuli diffusi superiori ai 100 mm in diverse aree interne e costiere. assodigitale.it