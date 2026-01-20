Maltempo in Calabria Falcomatà | La Regione vari subito uno stanziamento straordinario
A causa del maltempo che sta interessando la Calabria, con danni significativi alle are aree costiere, il sindaco Falcomatà ha richiesto alla Regione di approvare immediatamente uno stanziamento straordinario. La situazione richiede interventi rapidi e concreti per affrontare l’emergenza e supportare le comunità colpite, evitando lungaggini burocratiche che potrebbero ritardare le misure di soccorso e ricostruzione.
"Di fronte alla devastazione che in queste ore sta colpendo diverse aree della nostra regione, e in particolare i centri costieri flagellati da mareggiate di violenza inaudita, non c'è tempo per la burocrazia ordinaria. La Regione Calabria si attivi immediatamente destinando un fondo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
