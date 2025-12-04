Maltempo allerta | la Puglia in codice arancione per temporali Tarantino Valle d’Itria e Salento | cinquanta millimetri di pioggia nella notte Protezione civile previsioni meteo | anche la Basilicata e zone della Calabria Scuole chiuse in vari Comuni Le raccomandazioni

Più o meno si è trattato di una cinquantina di millimetri di pioggia da mezzanotte alle cinque e mezza circa. Nella zona occidentale del tarantino in particolare, in Valle d’Itria fra Locorotondo e Martina Franca, nel brindisino ad Ostuni ed altre località del Salento. Millimetro più millimetro meno secondo le varie località, questa la consistenza della precipitazione. Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali c’è, in codice arancione, la Puglia come la Basilicata e zone della Calabria. In vari Comuni è stata disposta la chiusura delle scuole per oggi: consultare i rispettivi siti web per verificare le ordinanze. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo, allerta: la Puglia in codice arancione per temporali. Tarantino, Valle d’Itria e Salento: cinquanta millimetri di pioggia nella notte Protezione civile, previsioni meteo: anche la Basilicata e zone della Calabria. Scuole chiuse in vari Comuni. Le raccomandazioni

