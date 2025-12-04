Maltempo allerta | la Puglia in codice arancione per temporali Protezione civile previsioni meteo | anche la Basilicata e zone della Calabria Scuole chiuse in vari Comuni Le raccomandazioni

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali c’è, in codice arancione, la Puglia come la Basilicata e zone della Calabria. In vari Comuni è stata disposta la chiusura delle scuole per oggi: consultare i rispettivi siti web per verificare le ordinanze. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia tre messaggi di allerta. Il terzo, con validità fino alla prossima mezzanotte, fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo, allerta: la Puglia in codice arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo: anche la Basilicata e zone della Calabria. Scuole chiuse in vari Comuni. Le raccomandazioni

Argomenti simili trattati di recente

#Maltempo, allerta arancione: possibili temporali e rischi idrogeologici. I sindaci nicchiano: attivati i centri d'emergenza ma nessuna chiusura scuole - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo, allerta maltempo per pioggia e neve fino a giovedì: le regioni a rischio Vai su X

Maltempo, allerta: la Puglia in codice arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo: anche la Basilicata e zone della Calabria - Il secondo messaggio di allerta fa invece riferimento a temporali fra le 16 odierne e la mezzanotte con codice arancione per bi settori Puglia- Come scrive noinotizie.it

Allerta maltempo intenso: la Puglia entra in codice Arancione per rischio idrogeologico - Il bollettino più critico (messaggio di Allerta N° 3) riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali ed entra in vigore dalla mezzanotte (00:00) del 4 dicembre 2025 per le successive ... Come scrive brindisireport.it

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione domani per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo: già oggi pomeriggio per una parte - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia quattro messaggi di allerta. Segnala noinotizie.it

Maltempo in Puglia e in Basilicata: allerta meteo arancione per temporali e frane, gialla per vento e rischio idraulico - Dal pomeriggio di oggi, 3 dicembre, forti piogge, temporali e venti intensi interesseranno Puglia, Basilicata e Calabria; possibili mareggiate lungo le coste esposte ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 4 dicembre: le regioni a rischio - Per domani, giovedì 4 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione in Basilicata, Calabria e Puglia e una allerta gialla in ... Come scrive fanpage.it

Maltempo in arrivo sul Sud Italia: allerta arancione in Puglia, Basilicata e Calabria - Un minimo depressionario in movimento dal Mar Ionio verso i Balcani sta per portare precipitazioni intense e temporalesche su Calabria, Basilicata e Puglia già dal tardo pomeriggio di oggi. Scrive cn24tv.it