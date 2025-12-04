Giovedì da incubo Maltempo il ciclone si abbatte sull’Italia Pericolo altissimo bufere e mareggiate

L’Italia si prepara ad affrontare una fase di maltempo intensa e rapida che interesserà la penisola fino alla giornata di venerdì, portando con sé la possibilità di fenomeni meteorologici estremi. Le previsioni indicano un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa del transito di un ciclone in risalita dal Nord Africa, un evento che merita particolare attenzione data la sua potenziale forza. Questo vortice depressionario è destinato ad approfondirsi ulteriormente sulle acque del Mar Ionio, traendo energia da un fattore non secondario: la temperatura ancora insolitamente mite del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Giovedì da incubo”. Maltempo, il ciclone si abbatte sull’Italia. Pericolo altissimo, bufere e mareggiate

