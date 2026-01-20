Maltempo emergenza in Sicilia | allerta rossa in cinque province scuole chiuse es evacuazioni

Oggi in Sicilia si registrano condizioni di maltempo con un’allerta rossa in cinque province e allerta arancione nel resto della regione. La Protezione civile ha predisposto misure di sicurezza, tra cui la chiusura di scuole ed evacuazioni, per fronteggiare le criticità generate dall’ondata di maltempo. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e il monitoraggio continuo degli eventi.

Giornata di massima allerta oggi in Sicilia per l’ondata di maltempo che sta colpendo l’Isola. La Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per le province di Catania, Messina, Enna, Siracusa e Ragusa, mentre il resto del territorio regionale è interessato da allerta arancione. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da venti di burrasca dai quadranti orientali, raffiche di tempesta, forti mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni diffuse. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha attivato un monitoraggio continuo su tutta la Sicilia, prevedendo per oggi il picco dell’evento nella fascia ionica etnea e nella Sicilia orientale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

