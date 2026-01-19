A causa del ciclone Harry, Sicilia e Sardegna sono state dichiarate in allerta rossa, con conseguenti chiusure stradali e le prime evacuazioni. Le autorità monitorano attentamente la situazione, che richiede attenzione e precauzione. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza.

Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”

Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali. La Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per la Sardegna e arancione per Calabria e Sicilia, con conseguenti chiusure scolastiche. Ecco le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni climatiche nelle zone interessate.

Maltempo, oggi allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuse

Aggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l’arrivo del

Maltempo, è allerta rossa in Sardegna e Sicilia: strade chiuse e prime evacuazioni - Allerta rossa e scuole chiuse in Siclia e Sardegna per l'arrivo del ciclone Harry. adnkronos.com