Maltempo oggi in Sicilia Sardegna e Calabria | allerta rossa e scuole chiuse

Oggi, Sicilia, Sardegna e Calabria sono interessate da condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry. Le aree sono sotto allerta rossa, con provvedimenti come la chiusura delle scuole per garantire la sicurezza della popolazione. Le autorità monitorano attentamente la situazione per gestire eventuali emergenze legate al maltempo.

(Adnkronos) – Restano nella morsa del maltempo Sicilia, Sardegna e Calabria a causa dell’arrivo del ciclone Harry. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per tutta la giornata di oggi, 20 gennaio, che prevede l’allerta rossa per le tre regioni. In Sicilia persistono in particolare “venti di burrasca dai quadranti orientali con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte”. Le precipitazioni saranno “diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto su zone orientali e meridionali con quantitativi cumulati molto elevati”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

