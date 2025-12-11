Governo | Cdm approva proroga stato emergenza per Toscana
Il Consiglio dei ministri ha approvato una proroga di dodici mesi dello stato di emergenza in Toscana, in seguito agli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2024. La decisione, proposta dal Ministro Musumeci, riguarda diversi comuni delle province di Pisa e Livorno colpiti dall’emergenza.
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga per dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Cecina della provincia di Livorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il parlamento dell'Austria approva una legge che vieta l'uso del velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. L’#Austria introduce il divieto del velo alle studentesse under 14. Il governo lo presenta come una misura per proteggere le ragazze “dall’opp - facebook.com Vai su Facebook
L’Europa approva l’ottava rata del PNRR: 12,8 miliardi per l’Italia. Una vittoria della credibilità, della concretezza, del buon governo. Vai su X
Governo: Cdm approva proroga stato emergenza per Toscana - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga per dodici mesi dello stato di ... Lo riporta lanuovasardegna.it
Palazzo Chigi, il Cdm approva il dl Milleproroghe - Approvato, tra gli altri provvedimenti all'ordine del giorno, il dl Milleproroghe. Da msn.com
Stop spostamento tra Regioni fino al 27 marzo: il governo Draghi approva la proroga di 30 giorni