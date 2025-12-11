Governo | Cdm approva proroga stato emergenza per Toscana

Il Consiglio dei ministri ha approvato una proroga di dodici mesi dello stato di emergenza in Toscana, in seguito agli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2024. La decisione, proposta dal Ministro Musumeci, riguarda diversi comuni delle province di Pisa e Livorno colpiti dall’emergenza.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga per dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Cecina della provincia di Livorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it