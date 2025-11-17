Maltempo in Friuli-Venezia Giulia | piogge intense allagamenti ed esondazioni tra Udine e Gorizia

Retemeteoamatori.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte ondata di maltempo in Friuli-Venezia Giulia nelle ultime ore, con piogge molto abbondanti che dalla serata di ieri fino al primo mattino di oggi hanno interessato l’intero territorio regionale. Le maggiori criticità si registrano soprattutto tra le province di Udine e Gorizia, dove si sono verificati allagamenti diffusi ed esondazioni di alcuni corsi d’acqua. Esondazioni del Torre e dello Judrio: interventi di soccorso in corso. I Vigili del Fuoco segnalano una situazione complessa in particolare nell’area di Gorizia. A Romans d’Isonzo, l’esondazione del fiume Torre ha costretto alcune persone a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

maltempo in friuli venezia giulia piogge intense allagamenti ed esondazioni tra udine e gorizia

© Retemeteoamatori.it - Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: piogge intense, allagamenti ed esondazioni tra Udine e Gorizia

Altri contenuti sullo stesso argomento

maltempo friuli venezia giuliaMaltempo, cessata allerta sul Friuli Venezia Giulia: a Cormons recuperato il corpo dell’anziana dispersa, 300 gli sfollati - Situazione critica in Friuli Venezia Giulia dove è stata diramata allerta arancione per le prossime ore. fanpage.it scrive

maltempo friuli venezia giuliaMaltempo in Friuli Venezia Giulia: frane e allagamenti devastano il territorio - Il maltempo ha avuto un impatto devastante sul Friuli Venezia Giulia, provocando frane e allagamenti che hanno lasciato diverse persone disperse. Lo riporta notizie.it

maltempo friuli venezia giuliaÈ di nuovo allarme maltempo. E il Friuli Venezia Giulia è sott'acqua. Due morti - Nel Goriziano esonda il fiume Torre, persone sui tetti. Si legge su avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Friuli Venezia Giulia