Maltempo in Friuli-Venezia Giulia | piogge intense allagamenti ed esondazioni tra Udine e Gorizia

Forte ondata di maltempo in Friuli-Venezia Giulia nelle ultime ore, con piogge molto abbondanti che dalla serata di ieri fino al primo mattino di oggi hanno interessato l’intero territorio regionale. Le maggiori criticità si registrano soprattutto tra le province di Udine e Gorizia, dove si sono verificati allagamenti diffusi ed esondazioni di alcuni corsi d’acqua. Esondazioni del Torre e dello Judrio: interventi di soccorso in corso. I Vigili del Fuoco segnalano una situazione complessa in particolare nell’area di Gorizia. A Romans d’Isonzo, l’esondazione del fiume Torre ha costretto alcune persone a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: piogge intense, allagamenti ed esondazioni tra Udine e Gorizia

