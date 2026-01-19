Allerta rossa al Centro-Sud | il ciclone Harry su Calabria Sicilia e Sardegna Scuole chiuse possibili nevicate

Un’allerta rossa interessa il Centro-Sud Italia, con il ciclone Harry che si sta muovendo su Calabria, Sicilia e Sardegna. Sono previste forti raffiche di vento, piogge intense e possibili nevicate. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e raccomandano attenzione ai rischi legati alle condizioni meteorologiche, che richiedono precauzioni nelle zone più colpite.

Forte ondata di maltempo al Centro-Sud, soprattutto in Calabria e nelle isole. L’arrivo del “ciclone Harry” sta portando venti di scirocco fortissimi,- fino a sessanta nodi – nubifragi e onde addirittura a sei metri di altezza. In numerose città chiuse le scuole e le università in via precauzionale. Per lo stesso motivo attivati i Centri operativi comunali. Attese anche in alcune zone leggere nevicate, anche a bassa quota. I plessi scolastici sono stati chiusi in numerose città, tra cui: Crotone, Catanzaro, Messina, Catania, Agrigento e Cagliari. L’ allerta rossa è stata diramata in Sardegna, quella gialla in Calabria e in Sicilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

