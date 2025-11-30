Capitale dei riformisti Biffoni il leader arringa | Siamo parecchio utili Il Pd di Schlein ci ascolti
Orgoglio e dignità. I riformisti si cuciono sul petto i due valori col filo del tessile pratese. Indossano la maglia del Pd ma vogliono avere pieno titolo per rappresentarla. E per farlo chiedono di essere ascoltati perché "cose da dire ne abbiamo" e perché "riteniamo di essere parecchio utili" esclama Matteo Biffoni dal palco de "Il Garibaldi" stracolmo per l’iniziativa "Innovare per competere, le nuove sfide della manifattura". L’evento nazionale, dopo il primo di Milano a fine ottobre, porta in centro storico economisti, rappresentanti istituzionali, sindaci, politici. Si mettono sul tavolo una serie di proposte legate proprio al distretto e al sistema di filiera che ha fatto la storia delle Pmi e si gonfia il petto per essere "sempre di più protagonisti" dentro il Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it
