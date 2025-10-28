Orban Schlein | solidarietà Pd a Repubblica Meloni difenda media Italia da intimidazioni

Ildenaro.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ott. (askanews) – “Grave l’attacco del governo ungherese a Repubblica, a cui esprimiamo piena solidarietà. È inaccettabile ogni forma di ingerenza e di intimidazione nei confronti della libertà di stampa e dell’indipendenza dei media italiani. Mi aspetto che anche Giorgia Meloni e il governo italiano difenda il quotidiano e, soprattutto, questi valori fondamentali che dovrebbero essere pienamente rispettati e condivisi da tutte le forze politiche”. Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein “Quello di Orban – ha proseguito- è un viaggio dai contorni ancora poco chiari e dalle implicazioni geopolitiche preoccupanti che sembrano voler spingere l’Italia verso una posizione di contrasto con l’Unione Europea, nel tentativo di assecondare gli interessi nazionalisti di Orbán e il suo legame economico ed energetico con la Russia di Putin”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

