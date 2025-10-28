Orban Schlein | solidarietà Pd a Repubblica Meloni difenda media Italia da intimidazioni
Roma, 28 ott. (askanews) – “Grave l’attacco del governo ungherese a Repubblica, a cui esprimiamo piena solidarietà. È inaccettabile ogni forma di ingerenza e di intimidazione nei confronti della libertà di stampa e dell’indipendenza dei media italiani. Mi aspetto che anche Giorgia Meloni e il governo italiano difenda il quotidiano e, soprattutto, questi valori fondamentali che dovrebbero essere pienamente rispettati e condivisi da tutte le forze politiche”. Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein “Quello di Orban – ha proseguito- è un viaggio dai contorni ancora poco chiari e dalle implicazioni geopolitiche preoccupanti che sembrano voler spingere l’Italia verso una posizione di contrasto con l’Unione Europea, nel tentativo di assecondare gli interessi nazionalisti di Orbán e il suo legame economico ed energetico con la Russia di Putin”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Schlein all'attacco di Meloni: "Abbiamo perso uno stipendio all'anno" "Ho letto che la presidente Meloni ha detto che i dati dell'occupazione parlano chiaro. Vero, dicono che gli stipendi in Italia sono troppo bassi, hanno perso 7 punti e mezzo dal 2021, uno s - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd chiede giustamente al governo di chiarire da che parte sta, sull’Ucraina. Bene. Ma già che c’è un po’ di dubbi dovrebbe chiarirli anche il campo largo. In due anni Schlein non è mai andata a Kyiv e i suoi alleati stanno più con Orbán che con l’Europa. Ben - X Vai su X
Orban, Schlein: solidarietà Pd a Repubblica, Meloni difenda media Italia da intimidazioni - (askanews) – “Grave l’attacco del governo ungherese a Repubblica, a cui esprimiamo piena solidarietà. Segnala askanews.it
Schlein difende Repubblica: “Dall’Ungheria grave attacco” - La segretaria del Pd: “Mi aspetto che anche Giorgia Meloni e il governo italiano difendano il quotidiano” ... Da msn.com
**Ungheria: Schlein, 'visita Orban preoccupa, sembra spingere Italia contro Ue'** - "Quello di Orban è un viaggio dai contorni ancora poco chiari e dalle implicazioni geopolitiche preoccupanti che sembrano voler spingere l’Italia verso una posizione di con ... Come scrive lanuovasardegna.it