Maldini Juventus crescono le quotazioni per il suo arrivo | il Napoli è indietro nella trattativa Cosa filtra in casa bianconera

Le quotazioni di Paolo Maldini come possibile nuovo dirigente della Juventus si rafforzano, mentre il Napoli sembra aver rallentato nelle trattative. In casa bianconera, l’attenzione è rivolta alle evoluzioni di questa trattativa, che potrebbe portare a un cambiamento significativo nello staff dirigenziale. Questi sviluppi sono segnalati come favorevoli alla Juventus, mentre le dinamiche con il club partenopeo risultano più distantanti.

Maldini Juventus, crescono le quotazioni per il suo arrivo a Torino: il Napoli infatti sembra indietro nella trattativa. Ecco cosa filtra in casa bianconera. La Juventus monitora con estrema attenzione le dinamiche del mercato invernale, pronta a cogliere le opportunità che si stanno creando nelle ultime ore per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L'obiettivo della dirigenza è chiaro: aggiungere qualità sulla trequarti. In questo contesto, prende sempre più corpo la pista che porta a Bergamo. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il trequartista Daniel Maldini probabilmente lascerà l'Atalanta per una nuova esperienza già in questa sessione.

La Juventus cerca Maldini come vice-Yildiz, Napoli su En-Nesyri e Roma al lavoro per Fortini - La Juventus vuole trovare un'alternativa al suo gioiellino in caso di necessità e Daniel Maldini sarebbe la scelta che piace di più. eurosport.it

Moretto - Il Napoli avanza per Daniel Maldini: la Juventus aspetta, la strategia dei bianconeri - facebook.com facebook

#Juventus concentrata sul mercato con l’obiettivo di rinforzare attacco e trequarti. #Fortini non è un’opzione per gennaio e resta un’idea eventualmente rinviata all’estate. Daniel #Maldini è in vantaggio come alternativa a Kenan #Yildiz. Per il ruolo di centr x.com

