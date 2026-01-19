En-Nesyri, attaccante del Siviglia, è nel mirino di alcune rivali della Juventus che cercano di rinforzare il settore offensivo a gennaio. Le ultime notizie sulla possibile trattativa e sugli sviluppi di mercato forniscono un quadro aggiornato sulla situazione, con attenzione alle mosse delle squadre interessate e alle eventuali offerte in campo.

En-Nesyri Juventus, una rivale bianconera spinge per il suo acquisto nel mercato di gennaio. Vediamo insieme le ultimissime sulla trattativa. La Juventus osserva le mosse delle rivali, spettatrice interessata di un intreccio di mercato che la riguarda da vicino, seppur indirettamente. Mentre i bianconeri lavorano sui propri obiettivi, il Napoli è costretto a rivoluzionare il reparto avanzato per garantire nuove soluzioni offensive. Con Noa Lang ormai diretto verso il Galatasaray e Lorenzo Lucca destinato al Nottingham Forest, i campani devono colmare il vuoto in tempi brevi. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Mattino, il nome in cima alla lista è quello di Youssef En-Nesyri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - En-Nesyri Juventus, una rivale bianconera spinge per il suo acquisto a gennaio. Le ultimissime sulla trattativa

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: focus sulle alternative a Mateta e sullo stato dell'affare En-Nesyri.

Le ultime notizie indicano che il trasferimento di Gatti alla Juventus potrebbe concretizzarsi già a gennaio. La trattativa con il Milan è in corso, ma le novità più recenti suggeriscono una possibile svolta a breve.

