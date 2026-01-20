Macron tells Davos of a ‘shift towards a world without rules’

Durante il World Economic Forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha osservato come il contesto globale stia attraversando un cambiamento, con un allontanamento dagli standard e dalle norme internazionali tradizionali. Questa evoluzione potrebbe influenzare le relazioni tra paesi e l’ordine globale, richiedendo attenzione e analisi approfondite sulle sue implicazioni future.

DAVOS, Switzerland, Jan 20 (Reuters) - The world is experiencing a shift away from rules and international law, French President Emmanuel Macron told the World Economic Forum in Davos on Tuesday. "It's . a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot and where the only law that seems to matter is that of the strongest," Macron said, adding that what he called "imperial ambitions" were resurfacing.. DAVOS, Svizzera, 20 gennaio (Reuters) - Il mondo sta vivendo un allontanamento dalle regole e dal diritto internazionale, ha detto martedì il presidente francese Emmanuel Macron al World Economic Forum di Davos.

