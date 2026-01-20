Ma che stoppata ha fatto Stewart? Chiude così la porta in faccia a Queta

Durante la notte NBA, la partita tra Detroit Pistons e Boston Celtics è stata segnata da una significativa giocata di Isaiah Stewart. La sua limpida stoppata su Neemias Queta ha attirato l’attenzione, entrando nella top 5 delle migliori azioni della serata. Un intervento che ha dimostrato precisione e timing, evidenziando le qualità difensive di Stewart in questa partita.

Nella top 5 delle migliori giocate della notte Nba trova spazio la super stoppata di Isaiah Stewart dei Detroit Pistons, che ferma così il centro dei Boston Celtics Neemias Queta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

