Ma che stoppata ha fatto Stewart? Chiude così la porta in faccia a Queta
Durante la notte NBA, la partita tra Detroit Pistons e Boston Celtics è stata segnata da una significativa giocata di Isaiah Stewart. La sua limpida stoppata su Neemias Queta ha attirato l’attenzione, entrando nella top 5 delle migliori azioni della serata. Un intervento che ha dimostrato precisione e timing, evidenziando le qualità difensive di Stewart in questa partita.
Nella top 5 delle migliori giocate della notte Nba trova spazio la super stoppata di Isaiah Stewart dei Detroit Pistons, che ferma così il centro dei Boston Celtics Neemias Queta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
