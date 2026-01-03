Filippo Timi | All' inizio pensavo che il successo mi avrebbe fatto sentire meno solo ma non è stato così L' amore non ha per forza bisogno del matrimonio ma è importante avere la possibilità di scegliere

Da vanityfair.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 gennaio, su Sky, torna la tredicesima stagione de I delitti del BarLume. In questa occasione, Filippo Timi condivide riflessioni sulla solitudine, l’importanza della libertà di scelta nell’amore e le esperienze di vita che lo hanno segnato, offrendo uno sguardo sincero sui venti che hanno rischiato di farlo cadere e sul significato dell’amore a 51 anni.

Dal 5 gennaio torna su Sky con la tredicesima stagione de I delitti del BarLume: qui, invece, riflette sui venti della vita che hanno rischiato di farlo cadere e su cos'è l'amore a 51 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

filippo timi all inizio pensavo che il successo mi avrebbe fatto sentire meno solo ma non 232 stato cos236 l amore non ha per forza bisogno del matrimonio ma 232 importante avere la possibilit224 di scegliere

© Vanityfair.it - Filippo Timi: «All'inizio pensavo che il successo mi avrebbe fatto sentire meno solo ma non è stato così. L'amore non ha per forza bisogno del matrimonio ma è importante avere la possibilità di scegliere»

Leggi anche: Matto Varini: «Speravo che i numeri sui social mi facessero sentire completo ma non è stato così. Oggi sogno una relazione, ma la visibilità mi ha tolto una certa genuinità nel rapporto con le persone»

Leggi anche: Massimo Mauro e la Fondazione creata con Gianluca Vialli: «La sensazione bellissima, pur nel dolore del non avere più lui accanto, è che mi confronto quotidianamente con quello che mi avrebbe detto e che avrebbe fatto, perché l'abbiamo fatto insieme per vent'anni»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vulcanico Amleto - “Amleto horror picture show” dice ridendo Filippo Timi, con una definizione ironica, per rispondere alle troppe etichette date al suo spettacolo. rainews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.