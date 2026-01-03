Filippo Timi | All' inizio pensavo che il successo mi avrebbe fatto sentire meno solo ma non è stato così L' amore non ha per forza bisogno del matrimonio ma è importante avere la possibilità di scegliere

Dal 5 gennaio, su Sky, torna la tredicesima stagione de I delitti del BarLume. In questa occasione, Filippo Timi condivide riflessioni sulla solitudine, l’importanza della libertà di scelta nell’amore e le esperienze di vita che lo hanno segnato, offrendo uno sguardo sincero sui venti che hanno rischiato di farlo cadere e sul significato dell’amore a 51 anni.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.