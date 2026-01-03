Filippo Timi | All' inizio pensavo che il successo mi avrebbe fatto sentire meno solo ma non è stato così L' amore non ha per forza bisogno del matrimonio ma è importante avere la possibilità di scegliere
Dal 5 gennaio, su Sky, torna la tredicesima stagione de I delitti del BarLume. In questa occasione, Filippo Timi condivide riflessioni sulla solitudine, l’importanza della libertà di scelta nell’amore e le esperienze di vita che lo hanno segnato, offrendo uno sguardo sincero sui venti che hanno rischiato di farlo cadere e sul significato dell’amore a 51 anni.
Dal 5 gennaio torna su Sky con la tredicesima stagione de I delitti del BarLume: qui, invece, riflette sui venti della vita che hanno rischiato di farlo cadere e su cos'è l'amore a 51 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Vulcanico Amleto - “Amleto horror picture show” dice ridendo Filippo Timi, con una definizione ironica, per rispondere alle troppe etichette date al suo spettacolo. rainews.it
Capodanno al Teatro Morlacchi di Perugia con Filippo Timi https://www.rainews.it/tgr/umbria/video/2026/01/tgr-umbria-web-rossini-spettacolo-timi-1200-logomp4-177e8907-ee67-4bfd-a3a6-7955563522d4.htmlwt_mc=2.social.fb.redtgrumbria_tgr-umbria-we - facebook.com facebook
