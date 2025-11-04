Chi è il figlio di Adriano Pappalardo Laerte ex marito di Selvaggia Lucarelli | Ha fatto quel che ha fatto se n’è andata a Milano ma va bene così

Laerte Pappalardo è stato sposato con Selvaggia Lucarelli. L’amore è sbocciato quando, nel 2003, Laerte si era recato all’ Isola dei Famosi per dare supporto al padre Adriano. Selvaggia, invece, era in trasmissione nel ruolo di opinionista. La scintilla è scattata immediatamente tra loro. “Mi ha travolto con la sua irruenza”, racconterà proprio Lucarelli anni dopo a Pomeriggio Cinque, parlando del loro incontro. Passati pochi mesi arrivò l’annuncio della gravidanza, e poco dopo quello delle nozze, celebrate il 15 luglio 2004 in un ex convento all’interno delle terme di Caracalla a Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il figlio di Adriano Pappalardo, Laerte (ex marito di Selvaggia Lucarelli): “Ha fatto quel che ha fatto, se n’è andata a Milano, ma va bene così”

Leggi anche questi approfondimenti

Adriano Pappalardo, chi è la moglie Lisa Giovagnoli: 60 anni d'amore, il tradimento e la tragedia sfiorata - Il cantante, ospite a Belve 2025, e la compagna stanno insieme da molti anni, ma il matrimonio è arrivato solo nel 2010: scopriamo di più su di loro. Scrive libero.it

Tutto sul figlio di Adriano Pappalardo, Laerte: cosa fa oggi nella vita? - Laerte Pappalardo, unico erede del cantante e attore Adriano Pappalardo, è riconosciuto dal pubblico soprattutto per le sue passate avventure televisive tra reality, interviste e la sua storia d'amore ... Secondo tag24.it

La vita privata di Adriano Pappalardo: l’amore per la moglie Lisa Giovagnoli e il figlio Laerte - I due si conoscono nei primi anni Settanta e, dopo oltre quarant’anni di amore, si sono sposati nel 2010. fanpage.it scrive