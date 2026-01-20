Ma allora quanti milionari vivono a Milano?

A Milano, circa una persona ogni dodici possiede un patrimonio superiore a un milione di euro. Questa realtà riflette un tessuto sociale caratterizzato da un'alta concentrazione di professionisti e imprenditori con redditi elevati, che contribuiscono a definire il volto economico della città. Non si tratta di un dato legato a eredità, ma di un risultato di capacità e lavoro, che sottolinea la vivacità e la complessità del contesto milanese.

Il tessuto sociale a Milano: ogni dodici persone, una è milionaria. Non perché ha ereditato ville dai nonni, ma perché guadagna tanto. Lo sostiene un report di Henley & Partners circolato nei giorni scorsi su molti giornali, che ha cercato di sondare la concentrazione delle persone più ricche nel.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

