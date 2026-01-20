Ma allora quanti milionari vivono a Milano?

A Milano, circa una persona ogni dodici possiede un patrimonio superiore a un milione di euro. Questa realtà riflette un tessuto sociale caratterizzato da un'alta concentrazione di professionisti e imprenditori con redditi elevati, che contribuiscono a definire il volto economico della città. Non si tratta di un dato legato a eredità, ma di un risultato di capacità e lavoro, che sottolinea la vivacità e la complessità del contesto milanese.

Il tessuto sociale a Milano: ogni dodici persone, una è milionaria. Non perché ha ereditato ville dai nonni, ma perché guadagna tanto. Lo sostiene un report di Henley & Partners circolato nei giorni scorsi su molti giornali, che ha cercato di sondare la concentrazione delle persone più ricche nel.🔗 Leggi su Milanotoday.it I dati sui molti milionari che vivono a Milano non tornanoI dati riguardanti il numero di milionari a Milano risultano ambigui e poco convincenti. Dove vivono gli ultraricchi: quali sono le città del mondo preferite dai milionariLe città più ambite dai milionari e miliardari rappresentano centri nevralgici dell’economia globale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Milano milionaria - Agorà Estate 04/09/2025 Argomenti discussi: Milano città per ricchi: ha il più alto tasso di milionari al mondo; Buen camino, il film di Zalone è solo 30mo tra i più visti in Italia. Milano è la città con il più alto tasso di milionari al mondo. Secondo il World’s Wealthiest Cities Report 2025 di Henley & Partners, in città vivono circa 115 mila milionari e 17 miliardari, numeri che la collocano all’11° posto al mondo e al 3° in Europa per quanti - facebook.com facebook A Milano una persona su dodici rientra nella categoria dei milionari. È quanto emerge dal rapporto annuale di Henley & Partners #Milano #Milionari x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.