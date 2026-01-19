i dati sui molti milionari che vivono a milano non tornano

I dati riguardanti il numero di milionari a Milano risultano ambigui e poco convincenti. Le stime provengono da una piccola società sudafricana che utilizza un metodo di raccolta dati poco trasparente, già criticato in precedenza. Questa mancanza di chiarezza solleva dubbi sull’accuratezza delle informazioni e sulla reale distribuzione della ricchezza nella capitale economica italiana.

Negli ultimi giorni molti giornali italiani hanno rilanciato uno studio diffuso nell'aprile del 2025 che ha stilato la classifica mondiale delle città dove abitano più persone ricche: Milano sarebbe all'undicesimo posto, ma col tasso di milionari più alto al mondo, cioè il rapporto tra il numero di persone con un patrimonio superiore al milione di euro (escluso il patrimonio immobiliare) e il numero degli abitanti. Secondo lo studio intitolato World Wealthiest Cities Report 2025, a Milano abiterebbero circa 116mila milionari, uno ogni 12 persone, compresi anziani e neonati. Ma molte cose non tornano in questi dati.

Dove vivono gli ultraricchi: quali sono le città del mondo preferite dai milionari

Le città più ambite dai milionari e miliardari rappresentano centri nevralgici dell'economia globale. Da New York a Parigi, passando per Hong Kong, Tokyo e Sydney, queste metropoli attirano per le opportunità, la qualità della vita e gli aspetti strategici. Scopriamo quali sono le destinazioni preferite dai più ricchi e cosa le rende così attrattive come residenza.

