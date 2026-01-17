Dove vivono gli ultraricchi | quali sono le città del mondo preferite dai milionari
Le città più ambite dai milionari e miliardari rappresentano centri nevralgici dell’economia globale. Da New York a Parigi, passando per Hong Kong, Tokyo e Sydney, queste metropoli attirano per le opportunità, la qualità della vita e gli aspetti strategici. Scopriamo quali sono le destinazioni preferite dai più ricchi e cosa le rende così attrattive come residenza.
Da New York a Parigi, passando per Hong Kong, Tokyo e Sydney: quali sono le città scelte da milionari e miliardari per vivere e perché sono centrali per l'economia mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Quanto spenderanno gli italiani per la settimana bianca 2025 e quali sono le mete preferite
Leggi anche: Verdetti ribaltati e risarcimenti milionari: quali sono gli studi legali più prestigiosi di Catania
Dove vivono gli ultraricchi: quali sono le città del mondo preferite dai milionari - Da New York a Parigi, passando per Hong Kong, Tokyo e Sydney: quali sono le città scelte da milionari e miliardari per vivere e perché sono centrali ... fanpage.it
Dove vivono gli ultraricchi, le 11 città del mondo preferite dai milionari - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.