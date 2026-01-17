Dove vivono gli ultraricchi | quali sono le città del mondo preferite dai milionari

Le città più ambite dai milionari e miliardari rappresentano centri nevralgici dell’economia globale. Da New York a Parigi, passando per Hong Kong, Tokyo e Sydney, queste metropoli attirano per le opportunità, la qualità della vita e gli aspetti strategici. Scopriamo quali sono le destinazioni preferite dai più ricchi e cosa le rende così attrattive come residenza.

