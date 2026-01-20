È morto a 67 anni Gianni Peracchi fu segretario della Cgil Bergamo

È scomparso a 67 anni Gianni Peracchi, ex segretario della Cgil Bergamo. La sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo sindacale, dove è stato riconosciuto per il suo impegno e la dedizione al servizio dei lavoratori. Peracchi ha guidato la struttura sindacale orobica fino al 2023, lasciando un ricordo di responsabilità e dedizione nel settore.

IL LUTTO. Cordoglio nel mondo sindacale per la scomparsa di Gianni Peracchi, fino al 2023 alla guida della sindacato orobico. È morto martedì 20 gennaio all’ospedale Bolognini di Seriate, dove era stato ricoverato dopo un attacco cardiaco, Gianni Peracchi, 67 anni, già segretario provinciale della Cgil dal 2016 al 2023. Precedentemente era stato segretario dal 1991 al 2000, del sindacato Funzione pubblica-Cgil, e poi dello Spi, il sindacato dei pensionati. Una vita dedicata al sindacato, Peracchi aveva preso il posto di Luigi Bresciani e nel 2023, aveva lasciato la guida della Camera del Lavoro orobica a favore di Marco Toscano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - È morto a 67 anni Gianni Peracchi, fu segretario della Cgil Bergamo Leggi anche: Morto Dj Mozart, Claudio Rispoli aveva 67 anni: fu pioniere del clubbing e storico resident della Baia degli Angeli Leggi anche: E’ morto Antonio Nardini, fu nostromo di Gianni Agnelli Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. È morto a 67 anni Gianni Peracchi, fu segretario della Cgil Bergamo - Cordoglio nel mondo sindacale per la scomparsa di Gianni Peracchi, fino al 2023 alla guida della sindacato orobico. ecodibergamo.it

