Romelu Lukaku continuerà a vestire la maglia del Napoli, confermando la fiducia del tecnico Antonio Conte. La società ha dichiarato il giocatore incedibile, sottolineando l'importanza del suo ruolo nel progetto sportivo. La decisione riflette l'intenzione di mantenere stabilità e continuità in una fase cruciale della stagione, garantendo al team un punto di riferimento in attacco.

Il futuro di Romelu Lukaku non è in discussione. Al di là dei rumors circolati nelle ultime ore, il Napoli non prende in considerazione alcuna ipotesi di cessione dell’attaccante belga, ritenuto centrale nel progetto tecnico. A fare chiarezza è stato Nicolò Schira, che ha ribadito come le voci legate a un possibile ritorno all’Everton o all’interesse di club sauditi non abbiano trovato riscontri concreti. La linea del club è netta e condivisa dallo staff tecnico. “Nonostante le ultime indiscrezioni su Everton e l’interesse di un club saudita, Romelu Lukaku resterà al Napoli. È considerato un giocatore chiave e non cedibile da Antonio Conte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku resta al Napoli: Conte lo considera incedibile

