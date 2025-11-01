"> Sfida nella sfida al Maradona. Come riporta Riccardo Guglielmetti del Corriere dello Sport, Cesc Fabregas sogna di replicare l’impresa dello scorso febbraio, quando il suo Como riuscì a sorprendere il Napoli di Antonio Conte. I lombardi, reduci dal brillante 3-0 rifilato al Verona, cercano ora continuità contro i campioni in carica, in una gara che promette intensità e tattica. Alla vigilia, sia Fabregas che Conte hanno scelto la via del silenzio strategico. Tuttavia, spiega Guglielmetti sul Corriere dello Sport, l’idea del tecnico spagnolo appare chiara: confermare il 4-2-3-1, con poche modifiche negli interpreti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli-Como, Fabregas sogna lo sgambetto a Conte: tornano McTominay e Hojlund, Lukaku in tribuna