Napoli-Como Fabregas sogna lo sgambetto a Conte | tornano McTominay e Hojlund Lukaku in tribuna
"> Sfida nella sfida al Maradona. Come riporta Riccardo Guglielmetti del Corriere dello Sport, Cesc Fabregas sogna di replicare l’impresa dello scorso febbraio, quando il suo Como riuscì a sorprendere il Napoli di Antonio Conte. I lombardi, reduci dal brillante 3-0 rifilato al Verona, cercano ora continuità contro i campioni in carica, in una gara che promette intensità e tattica. Alla vigilia, sia Fabregas che Conte hanno scelto la via del silenzio strategico. Tuttavia, spiega Guglielmetti sul Corriere dello Sport, l’idea del tecnico spagnolo appare chiara: confermare il 4-2-3-1, con poche modifiche negli interpreti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Altre letture consigliate
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como - X Vai su X
#Napoli - Lukaku torna a Napoli ma Conte punta su Hojlund per la sfida col Como. Maradona verso il tutto esaurito. #Napoli #Lukaku #Hojlund #Conte #SerieA #Calcio #Como #Maradona #DeBruyne #Supercoppa #NanoTv - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Como, il pronostico: Conte vola, ma l'allievo Fabregas sogna la Champions - Como quote analisi statistiche precedenti 10ª giornata Serie A in programma sabato 1 novembre alle 18 ... Secondo gazzetta.it
Pronostico Napoli-Como: Conte punta a blindare la vetta, Fabregas sogna il colpaccio - Alla decima giornata di campionato, il Napoli capolista riceve un Como che continua a stupire dall'alto del suo quinto posto. Come scrive tuttomercatoweb.com
Fabregas come Conte: non parlerà in conferenza alla vigilia di Napoli-Como - I tempi ristretti tra la sfida con il Verona e la trasferta partenopea hanno spinto l’allenatore del ... tuttonapoli.net scrive