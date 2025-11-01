Napoli-Como Fabregas sogna lo sgambetto a Conte | tornano McTominay e Hojlund Lukaku in tribuna

Napolipiu.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Sfida nella sfida al Maradona. Come riporta Riccardo Guglielmetti del Corriere dello Sport, Cesc Fabregas sogna di replicare l’impresa dello scorso febbraio, quando il suo Como riuscì a sorprendere il Napoli di Antonio Conte. I lombardi, reduci dal brillante 3-0 rifilato al Verona, cercano ora continuità contro i campioni in carica, in una gara che promette intensità e tattica. Alla vigilia, sia Fabregas che Conte hanno scelto la via del silenzio strategico. Tuttavia, spiega Guglielmetti sul Corriere dello Sport, l’idea del tecnico spagnolo appare chiara: confermare il 4-2-3-1, con poche modifiche negli interpreti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli como fabregas sogna lo sgambetto a conte tornano mctominay e hojlund lukaku in tribuna

© Napolipiu.com - Napoli-Como, Fabregas sogna lo sgambetto a Conte: tornano McTominay e Hojlund, Lukaku in tribuna

Altre letture consigliate

napoli como fabregas sognaNapoli-Como, il pronostico: Conte vola, ma l'allievo Fabregas sogna la Champions - Como quote analisi statistiche precedenti 10ª giornata Serie A in programma sabato 1 novembre alle 18 ... Secondo gazzetta.it

napoli como fabregas sognaPronostico Napoli-Como: Conte punta a blindare la vetta, Fabregas sogna il colpaccio - Alla decima giornata di campionato, il Napoli capolista riceve un Como che continua a stupire dall'alto del suo quinto posto. Come scrive tuttomercatoweb.com

napoli como fabregas sognaFabregas come Conte: non parlerà in conferenza alla vigilia di Napoli-Como - I tempi ristretti tra la sfida con il Verona e la trasferta partenopea hanno spinto l’allenatore del ... tuttonapoli.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Como Fabregas Sogna