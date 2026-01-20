Luis Henrique parla il suo ex mister De Zerbi | Molto timido non è uno da ultimo…

Luis Henrique, ora protagonista nel ruolo di titolare sulla corsia destra dell’Inter, ha guadagnato questa posizione dopo l’infortunio di Denzel Dumfries. L’ex mister De Zerbi ha descritto il giocatore come molto timido, sottolineando che non è tipicamente un ultimo. La sua presenza in campo rappresenta un elemento importante in una fase cruciale della stagione nerazzurra.

Luis Henrique. Luis Henrique è diventato una pedina centrale nello scacchiere dell’ Inter dopo l’infortunio di Denzel Dumfries, ritrovandosi titolare sulla corsia destra in una fase delicata della stagione. A conoscerlo bene è Roberto De Zerbi, che lo ha allenato in passato e che, intervenendo a Viva el Futbol, ha offerto un’analisi approfondita sul brasiliano, mettendone in luce pregi e limiti con grande chiarezza. Il tecnico ha descritto così le caratteristiche dell’esterno nerazzurro: “ È un giocatore che mette la qualità nella quantità, ma non è uno da ultimo passaggio “. Un profilo dinamico, capace di abbinare forza fisica e continuità di rendimento, ma che secondo De Zerbi ha ancora margini di crescita importanti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

