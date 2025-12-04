De Zerbi rivela | Con l’Inter nessun contatto in estate Luis Henrique ha bisogno di una cosa

Inter News 24 L’allenatore dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha spiegato la verità sulle voci che lo avevano accostato all’Inter in estate. Roberto De Zerbi, attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per fare il punto sulla sua esperienza in Ligue 1 e sulle voci di mercato. Il tecnico bresciano ha analizzato la difficoltà del campionato francese, dominato da un Paris Saint-Germain definito di un altro pianeta, ma ha soprattutto chiarito i retroscena legati alla Serie A. De Zerbi ha smentito categoricamente qualsiasi contatto con l’ Inter durante la scorsa estate, negando ogni trattativa con la dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Zerbi rivela: «Con l’Inter nessun contatto in estate, Luis Henrique ha bisogno di una cosa»

Leggi anche questi approfondimenti

Napoli Fanpage.it. . "Molte volte da una delusione, da un tradimento, da un'ingiustizia, si rafforza un'amicizia che si rivela nella legittima e intensa purezza. E questo dà inizio a un processo virtuoso che porta a fare grandi cose. Anzitutto, fortifica un'amicizia" Ab Vai su Facebook

De Zerbi rivela chi tiferà per la finale di Champions League tra Inter e PSG: spiazza tutti - In conferenza stampa hanno chiesto a De Zerbi qualche squadra tiferà nella finale di Champions tra Inter e PSG: l’allenatore italiano risponde senza neanche pensarci. Scrive fanpage.it

De Zerbi già nella storia del Marsiglia. Ma ora? Il presidente non ha dubbi: "Avanti insieme" - Un obiettivo che Roberto De Zerbi ha raggiunto accodandosi al solo Psg che la Champions quest'anno se la gioca contro l'Inter. Riporta gazzetta.it

De Zerbi e il ritiro a Roma col Marsiglia che sconvolge la Francia: potrà costare fino a un milione di euro - Un po’ stupefatti e un po’ incuriositi, i francesi stanno imparando una nuova parola italiana oltre a quelle che già usano spesso, da mozza (per mozzarella) ad aggiornamento (in politica): merito di ... Si legge su corriere.it

De Zerbi cuore bresciano: “Se ho un tatuaggio legato all’Atalanta? A questa domanda rispondo dopo” - Roberto De Zerbi definisce quasi un “derby” la sfida di Champions League tra il suo Marsiglia e l’Atalanta, sottolineando quanto questa gara abbia un sapore speciale per lui. fanpage.it scrive

De Zerbi, spero di mettere a posto le cose con Rabiot - L'allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha aperto le porte a una riconciliazione con Adrien Rabiot, rivelando di di "averlo contattato", sperando che "ci siano le condizioni per mettere a posto ... Segnala ansa.it

De Zerbi: il Marsiglia starà in ritiro un mese a Roma. Tornerà in Francia solo per giocare le partite di Ligue 1 - L’obiettivo è centrare la qualificazione alla prossima Champions League. corriere.it scrive