Roberto De Zerbi commenta la prestazione di Luis Henrique all’Inter, sottolineando il talento e la forza fisica del giocatore. Tuttavia, evidenzia come alla squadra nerazzurra sia necessaria maggiore autostima per valorizzare al meglio le qualità di Luis Henrique e migliorare le prestazioni complessive. Le parole del tecnico riflettono un’analisi lucida e diretta, senza fronzoli, sulla situazione attuale del giovane attaccante e della squadra.

Parole nette, contesto chiaro. Roberto De Zerbi interviene su Luis Henrique, oggi titolare dell’ Inter dopo lo stop di Denzel Dumfries, e ne traccia un profilo senza sconti. Il tecnico, che lo ha allenato in passato, parla a Viva el Futbol e va dritto al punto: “È un giocatore che mette qualità nella quantità, ma non è uno da ultimo passaggio. Ha grande forza fisica, però anche per lui l’ambientamento è determinante”. Il nodo, secondo De Zerbi, è il salto di contesto. Henrique arriva da un’esperienza già pesante all’ Olympique Marsiglia, ma l’Inter è un altro livello: “Parliamo di una squadra che ha fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - De Zerbi su Luis Henrique: “Talento e forza, ma all’Inter serve più autostima”

Leggi anche: De Zerbi rivela: «Con l’Inter nessun contatto in estate, Luis Henrique ha bisogno di una cosa»

De Zerbi su Robinio Vaz: “Talento istintivo, ma deve restare affamato”Roberto De Zerbi ha commentato Robinio Vaz, nuovo acquisto della Roma proveniente dall'Olympique Marsiglia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Inter, senti De Zerbi: Luis Henrique? L’ho visto e conoscendolo vi posso dire che…; Non avevo mai pianto per una sconfitta: la prima volta di Roberto De Zerbi dopo il ko in Supercoppa di Francia; Luis Alberto resta in Qatar: lascia l'Al-Duhail e firma con l'Al-Wakrah; Dall'Algeria - Bennacer verso l'Al-Duahill di Luis Alberto e Ziyech. Per il Milan è in vendita.

De Zerbi: Luis Henrique cresca in autostima, Estupinan è un giocatore di quantità - Nel corso della sua lunga carriera da allenatore, Roberto De Zerbi ha avuto a che fare anche con Luis Henrique, diventato l'esterno destro titolare. tuttomercatoweb.com

Inter, senti De Zerbi: Luis Henrique? L’ho visto e conoscendolo vi posso dire che… - In collegamento a Viva el Futbol, l’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato così dell’interista Luis Henrique ... msn.com

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/oqJstn4XSwA COLPO INTERPRESO IL DIFENSOREE SU LUIS HENRIQUE AVEVO RAGIONEPAROLA DI DE ZERBI - facebook.com facebook

De Zerbi racconta Luis Henrique Nel suo intervento a "Viva El Futbol", il mister racconta di un carattere timido del calciatore brasiliano, che potrebbe avergli creato difficoltà di ambientamento #LuisHenrique #Inter #spaziointer x.com