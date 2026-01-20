Lui promessa del calcio lei aspirante infermiera | morti a 18 e 15 anni in un tragico incidente nel Barese

Una tragedia nel Barese ha colpito due giovani vite: Gianvito Novielli, promessa del calcio e prossimo maturando in informatica, e Denise Buffoni, aspirante infermiera e studentessa di chimica. I due giovani, rispettivamente di 18 e 15 anni, hanno perso la vita in un incidente, lasciando un vuoto nel loro ambiente e tra i loro cari. Un evento che ha suscitato dolore e riflessioni sulla fragilità della vita.

Gianvito Novielli a giugno avrebbe preso la maturità in informatica; la sua fidanzatina, Denise Buffoni, tre anni più piccola di lui, frequentava il secondo anno dell’indirizzo chimico nella stessa scuola. Lui giovane promessa del calcio, lei aspirante infermiera. I loro sogni si sono infranti su un muretto ai bordi della Acquaviva-Adelfia, nel Barese. Lo schianto sulla Acquaviva-Adelfia Ieri sera i due giovanissimi fidanzati di 18 e 15 anni si sono schiantati, dopo una carambola e l’impatto con due auto e un bus, finendo la propria corsa a bordo strada, incastrati tra le lamiere della Passat guidata da Novielli, completamente distrutta nel violento impatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Tragico frontale col bus, i fidanzati Gianvito e Denise di 18 e 15 anni morti insieme nell’auto distruttaUn tragico incidente si è verificato ad Acquaviva delle Fonti, dove un'auto è rimasta coinvolta in un frontale con un autobus di linea Sita.

Scontro tra auto e bus nel Barese, morti due giovani di 15 e 19 anni: in gravi condizioni una terza personaUn incidente tra due auto e un bus Sita si è verificato tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari.

La morte della coppia di giovanissimi ha sconvolto la comunità di Acquaviva. Gianvito era una promessa del calcio locale. I messaggi del sindaco e della sua squadra - facebook.com facebook

