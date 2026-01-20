Tragico frontale col bus i fidanzati Gianvito e Denise di 18 e 15 anni morti insieme nell’auto distrutta

Un tragico incidente si è verificato ad Acquaviva delle Fonti, dove un'auto è rimasta coinvolta in un frontale con un autobus di linea Sita. A perdere la vita sono stati Gianvito e Denise, rispettivamente di 18 e 15 anni, che viaggiavano insieme a bordo dell’auto. La collisione ha causato la distruzione del veicolo e la tragica morte dei giovani, suscitando sgomento nella comunità.

I due giovanissimi fidanzati viaggiavano sulla vettura che si è schiantata frontalmente con un autobus di linea della Sita ad Acquaviva delle Fonti. Con loro viaggiava anche un altro ragazzo di 19 anni che è rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Schianto fra tre auto e un bus, terribile incidente: morti due giovani fidanzatiUn grave incidente si è verificato lunedì 19 gennaio, intorno alle 20, in Puglia.

