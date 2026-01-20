Luciano Darderi supera le difficoltà fisiche e sconfigge Garin in tre set, dimostrando determinazione e capacità di resistere allo sforzo. Per la prima volta in carriera, il tennista italiano conquista un match nel tabellone principale degli Australian Open, segnando un importante traguardo nel suo percorso professionale.

Per la prima volta in carriera Luciano Darderi vince un match nel tabellone principale degli Australian Open. Non era stato un sorteggio agevole per la testa di serie numero 22, che ha affrontato il cileno Cristian Garin, battuto in tre tiratissimi set per 7-6 7-5 7-6 quasi allo scoccare delle tre ore di gioco. Una vittoria sofferta, arrivata nonostante i problemi allo stomaco che lo hanno colpito sul finire del match e che, in caso di prolungamento dell’incontro, avrebbero anche potuto portare ad un esito diverso. Al secondo turno ci sarà un’altra sfida difficile per Darderi, che affronterà il vincente del match tra l’argentino Sebastian Baez ed il francese Giovanni Mpetshi Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi resiste ai problemi fisici e piega l’ostico Garin in tre set lottati!

Darderi più forte del dolore! Soffre, sta male, ma batte Garin in tre tiratissimi setLuciano Darderi conquista la sua prima vittoria nel tabellone principale degli Australian Open, superando Garin in tre set molto combattuti.

ATP Auckland 2026, Luciano Darderi cede in tre set a Marcos Giron nei quartiNel torneo ATP 250 di Auckland 2026, Luciano Darderi si è fermato ai quarti di finale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Darderi più forte del dolore! Soffre, sta male, ma batte Garin in tre tiratissimi set - Per la prima volta in carriera Luciano Darderi vince un match nel tabellone principale degli Australian Open. oasport.it