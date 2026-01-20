Darderi più forte del dolore! Soffre sta male ma batte Garin in tre tiratissimi set

Luciano Darderi conquista la sua prima vittoria nel tabellone principale degli Australian Open, superando Garin in tre set molto combattuti. Nonostante il dolore e le difficoltà fisiche, il giovane talento italiano ha dimostrato solidità e determinazione, ottenendo un risultato importante nel suo percorso nel torneo. Un passo significativo nella sua carriera, che conferma il suo potenziale a livello internazionale.

Per la prima volta in carriera Luciano Darderi vince un match nel tabellone principale degli Australian Open. Non era stato un sorteggio agevole per la testa di serie numero 22, che ha affrontato il cileno Cristian Garin, battuto in tre tiratissimi set per 7-6 7-5 7-6 quasi allo scoccare delle tre ore di gioco. Una vittoria sofferta, arrivata nonostante i problemi allo stomaco che lo hanno colpito sul finire del match e che, in caso di prolungamento dell’incontro, avrebbero anche potuto portare ad un esito diverso. Al secondo turno ci sarà un’altra sfida difficile per Darderi, che affronterà il vincente del match tra l’argentino Sebastian Baez ed il francese Giovanni Mpetshi Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it

