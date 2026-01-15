ATP Auckland 2026 Luciano Darderi cede in tre set a Marcos Giron nei quarti

Nel torneo ATP 250 di Auckland 2026, Luciano Darderi si è fermato ai quarti di finale. L’azzurro, numero 4 del seeding, ha perso contro Marcos Giron in tre set, dopo due ore e 34 minuti di gioco, caratterizzati da lunghe pause per pioggia. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-4.

Si ferma nei quarti di finale il cammino in singolare di Luciano Darderi nell’ ATP 250 di Auckland, in Nuova Zelanda: l’azzurro, numero 4 del seeding, cede allo statunitense Marcos Giron, in tabellone grazie ad uno special exempt, che si impone con il punteggio di 1-6 7-5 6-4 dopo due ore e 34 minuti effettivi di gioco, intervallati da diverse e lunghe pause per pioggia. Giron sfiderà in semifinale uno tra l’altro statunitense Ben Shelton e l’argentino Sebastian Baez. Nel primo set l’azzurro cede il servizio in apertura, poi cambia passo ed infila sei giochi consecutivi, senza lasciare scampo all’avversario, incamerando la frazione senza alcun patema con il punteggio di 6-1 in appena 37 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Auckland 2026, Luciano Darderi cede in tre set a Marcos Giron nei quarti Leggi anche: Tabellone ATP Auckland 2026: Luciano Darderi unico italiano al via. Ben Shelton guida il seeding Leggi anche: ATP Auckland 2026, Darderi accede ai quarti di finale. Eliminato Ruud, vince Mensik La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Notte con tre azzurri: il programma di mercoledì; Tabellone ATP Auckland 2026: Luciano Darderi unico italiano al via. Ben Shelton guida il seeding; Auckland: Darderi batte Tabilo, ai quarti sfida Giron; Tabellone ATP Auckland 2026: guida Shelton, c’è anche Darderi. Atp Auckland, Darderi si ferma ai quarti: vince Giron - Luciano Darderi esce di scena ad Auckland, battuto nei quarti di finale da Marcos Giron in una partita durata complessivamente 7 ore per via delle diverse interruzioni per pioggia. sport.sky.it

ATP Auckland/Adelaide: Darderi rimonta Tabilo. Vavassori saluta a testa alta contro Vukic - ATP | Dopo una partenza stentata, Luciano viene fuori da una situazione complicata a Auckland. ubitennis.com

Luciano Darderi la spunta in rimonta contro Alejandro Tabilo ad Auckland e approda ai quarti - argentino, reduce da un 2025 ricco di soddisfazioni e forte di tre titoli ATP già in ... oasport.it

Luciano Darderi si qualifica per i quarti di finale ad Auckland, vincendo in rimonta contro Alejandro Tabilo. Dopo un 2025 ricco di successi e con tre titoli ATP, l’italo-argentino dimostra di poter affrontare con fiducia anche... #LucianoDarderi facebook

Luciano Darderi si qualifica per i quarti di finale ad Auckland, vincendo in rimonta contro Alejandro Tabilo. Dopo un 2025 ricco di successi e con tre titoli ATP, l’italo-argentino dimostra di poter affrontare con fiducia anche... #LucianoDarderi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.