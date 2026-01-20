Lucca Pisa in pole | frenata Nottingham ore decisive

Le trattative sul futuro di Lorenzo Lucca si fanno più chiare, con Lucca e Pisa in vantaggio rispetto a Nottingham. Le prossime ore saranno decisive per definire il suo trasferimento, mentre le altre opzioni sembrano rallentare. La situazione si sta facendo più concreta, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata comunicata. Restano da seguire gli sviluppi in questa fase cruciale.

Il destino di Lorenzo Lucca resta ancora in sospeso, ma una pista prende quota rispetto alle altre. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nelle ultime ore si sono registrati segnali incoraggianti nei contatti tra l'attaccante e il Pisa, tornato a muoversi con decisione per riportarlo in Toscana. Lo scenario inglese, invece, subisce una frenata. Il Nottingham Forest non è al momento la destinazione più vicina, nonostante un'intesa già impostata con il Napoli. L'accordo con il club di Premier resta sullo sfondo, pronto eventualmente a riattivarsi, ma non rappresenta oggi la prima scelta. Una certezza, però, emerge con chiarezza: Lucca è destinato a lasciare Napoli.

