Lucca-Nottingham Forest ore decisive | attesa la risposta finale

La trattativa tra Lucca e Nottingham Forest sta per concludersi, con una decisione attesa nelle prossime ore. La conclusione di questa fase sarà determinante per il futuro del calciatore, il cui trasferimento potrebbe essere ufficializzato a breve. Restano da definire gli ultimi dettagli, mentre tifosi e addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi di questa importante operazione di mercato.

Il futuro di Lorenzo Lucca resta appeso a una decisione che potrebbe arrivare a brevissimo. A fare il punto è Matteo Moretto, che attraverso i social ha fornito un aggiornamento chiaro sullo stato della trattativa più avanzata per l'attaccante azzurro. "Il Nottingham Forest é in attesa di una risposta definitiva da parte di Lorenzo Lucca. Le prossime ore saranno decisive". Il club inglese, Nottingham Forest, ha dunque mosso passi concreti e ora attende il via libera del giocatore, diventando la destinazione più accreditata in una corsa che nelle scorse settimane aveva visto affacciarsi diversi pretendenti.

Lucca non apre alla Premier, Schira: "Ha chiesto 48 ore per pensarci, vuole l'Italia" - Secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, Lucca non si è ancora deciso e non ha ancora dato il via livera per il trasferimento in Premier League. tuttonapoli.net

