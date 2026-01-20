Luca Nardi si ferma al primo turno degli Australian Open 2026, sconfitto dal cinese Yibing Wu, numero 168 del ranking mondiale. Per il tennista pesarese, si tratta di un ulteriore passo falso in avvio di stagione, che evidenzia le difficoltà ancora da superare per ottenere risultati più consistenti negli Slam.

Prosegue l’avvio di stagione da incubo per Luca Nardi. Il pesarese è stato eliminato al primo turno degli Australian Open 2026 dal cinese Yibing Wu, numero 168 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Per l’azzurro si tratta della terza sconfitta consecutiva nel 2026, dopo i ko all’esordio nel Challenger di Canberra e nel primo turno delle qualificazioni di Adelaide. Wu si è imposto con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 6-2 dopo tre ore di gioco. Un match che ricalca, per molti versi, il copione delle precedenti uscite di Nardi: difficoltà al servizio e, soprattutto, nel mantenere continuità e lucidità mentale lungo l’arco dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luca Nardi non si sblocca negli Slam: altro ko al primo turno a Melbourne contro Wu

