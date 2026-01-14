AGI - Il dilettante Jordan Smith vince il torneo "One Point Slam" che ha divertito il pubblico di Melbourne. Sessantaquattro giocatori al via, pro e amatori, in sfide da un solo punto. In campo anche i big del tennis mondiale: il numero 1 Carlos Alcaraz e il numero 2 Jannik Sinner, ma anche tanti altri campioni, vecchie glorie e semplici amatori. Tra risate, grandi colpi e improbabili tentativi, il torneo ha appassionato il pubblico sugli spalti. Lo spagnolo Alcaraz è stato eliminato agli ottavi dalla greca Maria Sakkari, mentre Sinner si è arreso, sbagliando la battuta, a Jordan Smith, ovvero il vincitore del torneo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner battuto dal dilettante Jordan Smith al One Point Slam di Melbourne

