Lovric Cagliari trattativa riaperta dopo lo stop | il centrocampista apre alla destinazione sarda? Le ultime

Dopo un periodo di stallo, le trattative tra Lovric e il Cagliari sono riprese. Il centrocampista ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Sardegna, rafforzando le voci di un possibile ritorno. Le ultime ore indicano un rinnovato interesse da entrambe le parti, con aggiornamenti che potrebbero definire il futuro del giocatore nel club sardo.

Lovric Cagliari, obiettivo dei sardi per questa sessione di mercato. I numeri del giocatore. Lovric Cagliari, i contatti tra i rossoblù e l'Udinese si intensificano! Le ultimeLovric Cagliari, contatti sempre più intensi tra il club di Tommaso Giulini e l'Udinese! Ecco gli ultimi aggiornamenti Il calciomercato invernale entra nel vivo e in casa Cagliari iniziano a prendere ... Cagliari, da Lovric a Cutrone: il punto sul calciomercato rossoblùIn attesa di riabbracciare Sulemana e Dossena, il Direttore sportivo Guido Angelozzi lavori anche su altri tavoli del mercato ... Negli ultimi giorni si è riaccesa la pista #Lovric, con il Cagliari che torna fortemente in corsa per il centrocampista dell'#Udinese. Dopo un periodo di stallo, le trattative si sono intensificate, e Lovric ha mostrato apertura verso la destinazione Cagliari

