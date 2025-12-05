Mainoo segnali d’addio allo United | il Napoli accelera e il centrocampista apre alla destinazione azzurra

l Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato di gennaio. Le emergenze che hanno falcidiato il centrocampo di Antonio Conte obbligano il club a intervenire con rapidità, e tra i profili che il direttore sportivo Giovanni Manna sta monitorando con maggior attenzione c’è quello di Kobbie Mainoo, talento classe 2005 ormai ai margini del progetto tecnico del Manchester United. Una situazione che sembra precipitare giorno dopo giorno, mentre dall’Inghilterra filtra una disponibilità sempre più chiara da parte del giocatore: Mainoo è pronto ad aprire al Napoli. Nome completo Kobbie Boateng Mainoo Posizione Centrocampista Squadra attuale Manchester United Nazione Luogo di nascita Stockport Data di nascita Aprile 19, 2005 00:00 Età 20 Peso (Kg) 72 Altezza (cm) 175 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 9 - Per Game Partite iniziate 0 0 Per Game Minuti 171 19. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Mainoo, segnali d’addio allo United: il Napoli accelera e il centrocampista apre alla destinazione azzurra

