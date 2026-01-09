Attualmente, non ci sono conferme ufficiali riguardo a una trattativa in corso tra Guido Rodriguez e la Juventus. Le voci di mercato circolano, ma resta da attendere eventuali sviluppi o comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La possibilità di un trasferimento del centrocampista in bianconero continua a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, senza yet trovare una conferma definitiva.

Guido Rodriguez alla Juventus? Nel mirino per garantire equilibrio e solidità immediata al centrocampo di Spalletti. Le manovre del mercato di riparazione della Juventus stanno assumendo una fisionomia sempre più definita, delineando una strategia operativa estremamente pragmatica che si discosta parzialmente dalla linea verde seguita in estate. In quest’ottica strategica si inserisce con forza l’ultima indiscrezione riportata dal quotidiano La Stampa, che accosta ai colori bianconeri il nome esperto di Guido Rodríguez. Il centrocampista argentino, arrivato alla soglia dei 31 anni, è finito ufficialmente “sotto osservazione” alla Continassa come potenziale rinforzo invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guido Rodriguez alla Juventus? A che punto è la trattativa che lega il centrocampista ai bianconeri. Le ultime

